В Совфеде оценили заявление

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
Джабаров отметил, что Украина является непредсказуемым партнером, вследствие чего можно ожидать любого развития событий. Сенатор уточнил, что если глава "Нафтогаза" говорит правду, то в ситуацию, вероятно, вмешалась "третья сила".
Политик также заметил, что если это лишь попытка продемонстрировать украинскому обществу, что глава "Нафтогаза" действует в интересах Украины и пытается извлечь выгоду из каждого шага, оспаривая с российской стороной любое неудобство для Киева. "Тогда пусть это останется на его совести", – заключил Владимир Джабаров.