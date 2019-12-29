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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о соглашениях с Россией

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили заявление
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.

Джабаров отметил, что Украина является непредсказуемым партнером, вследствие чего можно ожидать любого развития событий. Сенатор уточнил, что если глава "Нафтогаза" говорит правду, то в ситуацию, вероятно, вмешалась "третья сила".

Политик также заметил, что если это лишь попытка продемонстрировать украинскому обществу, что глава "Нафтогаза" действует в интересах Украины и пытается извлечь выгоду из каждого шага, оспаривая с российской стороной любое неудобство для Киева. "Тогда пусть это останется на его совести", – заключил Владимир Джабаров.

ЕТ

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