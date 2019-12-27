Альфа-банк сообщил о сбое по операциям с картами

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27 декабря 2019, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Клиенты Альфа-банка пожаловались на проблемы при оплате покупок картой, сбои произошли в работе банкоматов и мобильного приложения. В банке заявили, что не прошли примерно 10% операций.

"К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в пятницу в пресс-службе банка.

В настоящий момент сбой в работе карт Альфа-банка устранен: "Сейчас все сервисы доступны и работают нормально", - отметили в организации. Однако настроение клиентов учреждения все же оказалось подпорчено..





Мы сами не ожидали. Сейчас уже должно заработать, пробуйте снова! — Альфа-Банк (@alfabank) 27 декабря 2019 г.