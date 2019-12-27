Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Альфа-банк сообщил о сбое по операциям с картами

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Альфа-банк сообщил о сбое по операциям с картами
фото: соцсети

Клиенты Альфа-банка пожаловались на проблемы при оплате покупок картой, сбои произошли в работе банкоматов и мобильного приложения. В банке заявили, что не прошли примерно 10% операций.

"К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в пятницу в пресс-службе банка.

В настоящий момент сбой в работе карт Альфа-банка устранен: "Сейчас все сервисы доступны и работают нормально", - отметили в организации. Однако настроение клиентов учреждения все же оказалось подпорчено..

АС

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил штрафы, которые Украина начисляет за полеты над российским полуостровом. Он призвал не платить штрафы и отметил, что не понимает, зачем…

//новости ан

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан