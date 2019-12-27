В Минэнерго назвали долю российского газа в Европе

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27 декабря 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

глава Минэнерго РФ Александр Новак, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ в Европе. По его словам, доля России в общем потреблении газа в Европе составляет 45%.

Новак в беседе с "Россия 24" уточнил, что доля российского газа по сравнению с прошлым годом возросла. По словам министра, наличие газопроводов является возможностью увеличивать объемы поставок, а также иметь конкуренцию на рынке услуг по транспортировке газа, снижая издержки для потребителя.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что объем российского газа на европейском рынке достиг примерно 34%.