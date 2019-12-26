Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Минэнерго РФ считают, что швейцарская компания Allseas достроит газопровод «Северный поток-2»

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Минэнерго РФ считают, что швейцарская компания Allseas достроит газопровод «Северный поток-2»
Александр Новак, фото: Ministry of Energy Russia, globallookpress.com

В Министерстве энергетики РФ считают, что швейцарская компания Allseas сможет достроить газопровод «Северный поток-2», несмотря на введенные в отношении нее американские санкции.

Министр энергетики России Александр Новак пояснил, что швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил работы на строительстве трубопровода из России в Европу для исключения риска санкций. Трубы укладываются по дну Балтийского моря.

По словам Новака, руководство компании Allseas запросило разъяснение у Минфина США. Получив его, станет понятно, смогут ли швейцарцы продолжить работы.

Глава Минэнерго уверен, что «Северный поток-2» будет достроен. По данным Новака, осталось уложить менее 160 километров трубы из около 1,2 тысяч километров.

«Северный поток-2» - газопровод мощностью 55 млрд куб. м, более 25% экспорта «Газпрома» в Европу.

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против России за Крымский мост

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против России за Крымский мост

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ответить России санкциями на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. "По Крыму никаких послаблений!" — написал Климкин в соцсети.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Среди севастопольских школьников продолжают пользоваться популярностью «снюсы» - сильнодействующие вещества, которые содержат никотин. Хотя по официальным данным случаев…

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой поддержал участников Всероссийской акции «Закалённая страна – Здоровая…