В Минэнерго РФ считают, что швейцарская компания Allseas достроит газопровод «Северный поток-2»

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26 декабря 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Александр Новак, фото: Ministry of Energy Russia, globallookpress.com

В Министерстве энергетики РФ считают, что швейцарская компания Allseas сможет достроить газопровод «Северный поток-2», несмотря на введенные в отношении нее американские санкции.

Министр энергетики России Александр Новак пояснил, что швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил работы на строительстве трубопровода из России в Европу для исключения риска санкций. Трубы укладываются по дну Балтийского моря.

По словам Новака, руководство компании Allseas запросило разъяснение у Минфина США. Получив его, станет понятно, смогут ли швейцарцы продолжить работы.

Глава Минэнерго уверен, что «Северный поток-2» будет достроен. По данным Новака, осталось уложить менее 160 километров трубы из около 1,2 тысяч километров.

«Северный поток-2» - газопровод мощностью 55 млрд куб. м, более 25% экспорта «Газпрома» в Европу.