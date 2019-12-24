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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Почему снижаются курсы доллара и евро

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Почему снижаются курсы доллара и евро
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Курсы доллара и евро потеряли 24 декабря на торгах по 21 и 35 копеек соответственно. На Московской бирже курс доллара опускался ниже 62 рублей впервые 12 июля 2018 года.

Эксперты заявляют, что рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

На торгах, по данным на 13:53 мск, курс доллара опустился на 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 61,95 рубля. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.

Эксперты связывают укрепление рубля с ростом цен на нефть.  Так стоимость февральских фьючерсов Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,35% и составила $66,62 за баррель.

ИЧ

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