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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Аналитики нашли способ обойти санкции США

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики нашли способ обойти санкции США
фото: соцсети

По мнению экспертов, антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, если использовать мощности трубопровода Eugal.

С его помощью "Газпром" может увеличить поставки газа в Европу в обход Украины, несмотря на санкции США. Eugal был построен специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода СП-2.

Ожидается, что первая нитка будет введена в эксплуатацию с начала 2020 года, а ее мощность составит 30,9 миллиарда кубометров в год (общая мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров), пишет РБК.

Экономисты уверены, что страна может использовать обе нитки OPAL (параллельно которому построен Eugal), продолжение "Северного потока-1" NEL и первую нитку Eugal, а поставки газа из РФ при этом возрастут.

АС

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