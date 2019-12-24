В Совфеде оценили заявление

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24 декабря 2019, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник оценил заявление "Нафтогаза" о том, что отзыв исков в отношении "Газпрома" является "большим риском" для Украины.

Данное заявление, по словам Косачева, можно расценивать как подтверждение ненадежности Киева как партнера по каким-либо договоренностям, в частности, в нефтегазовой сфере. Сенатор заметил, что у него нет уверенности в том, что Украина будет соблюдать пункты договоренностей, однако "надежда умирает последней".

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко также заметил, что украинская сторона может оказаться в ситуации, когда РФ прекратит транзит газа, а претензии в отношении "Газпрома" уже будут отозваны.