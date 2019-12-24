Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия может отказаться от своих обещаний по транзиту газа в том случае, если Киев отзовет свои иски против "Газпрома".
"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла", - отметил глава компании, пишет Ura.ru.
Витренко сказал, что Украина сейчас ищет варианты, при которых подобные риски будут минимизированы или полностью исключены. Для этого украинская сторона создает соответствующую "систему договоров".