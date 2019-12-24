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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В "Нафтогазе" сомневаются, что Россия выполнит обещания по транзиту

, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

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фото: соцсети

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия может отказаться от своих обещаний по транзиту газа в том случае, если Киев отзовет свои иски против "Газпрома".

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла", - отметил глава компании, пишет Ura.ru.

Витренко сказал, что Украина сейчас ищет варианты, при которых подобные риски будут минимизированы или полностью исключены. Для этого украинская сторона создает соответствующую "систему договоров".

АС

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