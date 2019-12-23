Додон: Молдавия продолжит получать российский газ через Украину

Додон напомнил, что России и Украине удалось договориться о поставках, вследствие чего газ будет поступать в Молдавию привычным путем. Политик добавил, что все альтернативные способы, разработанные республикой ранее, не пригодятся. В частности, не потребуется аккредитив от Европейского банка реконструкции и развития в размере 50 миллионов долларов.

Напомним, в настоящий момент Молдавия покупает газ у "Газпрома" по договору, подписанному в 2008 году, а цены на "голубое топливо" формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта истекает 31 декабря 2019 года.