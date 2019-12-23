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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Додон: Молдавия продолжит получать российский газ через Украину

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Додон: Молдавия продолжит получать российский газ через Украину
глава Додона Игорь Додон, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Молдавии Игорь Додон утром в понедельник, 23 декабря, заявил, что с января будущего года его страна будет по-прежнему получать российский газ привычным путем – через территорию Украины.
 
Додон напомнил, что России и Украине удалось договориться о поставках, вследствие чего газ будет поступать в Молдавию привычным путем. Политик добавил, что все альтернативные способы, разработанные республикой ранее, не пригодятся. В частности, не потребуется аккредитив от Европейского банка реконструкции и развития в размере 50 миллионов долларов.
 
Напомним, в настоящий момент Молдавия покупает газ у "Газпрома" по договору, подписанному в 2008 году, а цены на "голубое топливо" формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта истекает 31 декабря 2019 года.
 
ЕТ

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