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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Эксперт прокомментировал остановку компанией Allseas строительства "Северного потока – 2"

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт прокомментировал остановку компанией Allseas строительства
строительство газопровода, Soeren Stache/ZB

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков оценил влияние остановки работы Allseas на "Северный поток – 2".

Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря собственные суда, которые осуществляли прокладку газопровода "Северный поток – 2"

Юшков подчеркнул, что компания работала до последней минуты, пока президент США не подписал закон, в котором содержатся санкции, запрещающие организации оказывать услуги "Северному потоку – 2". Отмечается, что Allseas уже обратилась в подразделения Минфина Соединенных Штатов с просьбой предоставить еще 30 дней для завершения работ.

Эксперт уточнил, что "там осталось совсем чуть-чуть поработать".

ЕТ

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