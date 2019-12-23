Эксперт прокомментировал остановку компанией Allseas строительства

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23 декабря 2019, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

строительство газопровода, Soeren Stache/ZB

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков оценил влияние остановки работы Allseas на "Северный поток – 2".

Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря собственные суда, которые осуществляли прокладку газопровода "Северный поток – 2"

Юшков подчеркнул, что компания работала до последней минуты, пока президент США не подписал закон, в котором содержатся санкции, запрещающие организации оказывать услуги "Северному потоку – 2". Отмечается, что Allseas уже обратилась в подразделения Минфина Соединенных Штатов с просьбой предоставить еще 30 дней для завершения работ.

Эксперт уточнил, что "там осталось совсем чуть-чуть поработать".