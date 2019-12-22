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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников года

, 17:18 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Forbes

Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников года
Джефф Безос на фото globallookpress.com/ Andrej Sokolow

Всемирно известный журнал подвел итоги года, опубликовав антирейтинг миллиардеров. Он назвал пятерку бизнесменов, которые в минувшем году потеряли больше всего.

Лидером стал индийский предприниматель Азим Премджи. В рейтинге самых богатых людей Индии он занимает вторую строчку. В 2019 год Премджи потерял 14,1 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 7,2 млрд.

Чуть меньше Азима Премджи потерял основатель компании Amazon.com. Джефф Безос потерял 13,1 млрд долларов. Причиной послужил развод, в результате которого предприниматель вынужден был отдать часть акций компании бывшей жене.

На третьей позиции упомянут владелец индийского медиахолдинга Essel group Субхаш Чандра. Он потерял 3,4 млрд. Медийный актив оказался токсичным. Потери в минувшем году связаны с падением курса акций.

Генеральный директор компании Uber Тревис Каланик потерял 3,1 млрд. А компания китайца Янь Чжи принесла убыток 3 млрд.

Несмотря на то, что предприниматели названы главными неудачниками, назвать их таковыми не поворачивается язык. Даже после потери 13,1 млрд состояние Джеффа Безоса оценивается в 109,7 млрд. В биографии того же Дональда Трампа есть банкротство компании. Теперь он президент США, и вряд ли кто его может назвать его неудачником.

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