На Украине пять компаний подписали контракты с

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в данной отрасли.
Как отмечается, речь идет о прямых контрактах с российским концерном. Однако о том, какие именно компании подписали необходимые документы о поставках голубого топлива из России, не сообщается.
При этом, напомним, накануне вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились продолжить обсуждение прямых поставок газа на территорию Украины лишь после новогодних праздников.