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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

На Украине пять компаний подписали контракты с "Газпромом"

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине пять компаний подписали контракты с
фото: Instagram

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в данной отрасли.

Как отмечается, речь идет о прямых контрактах с российским концерном. Однако о том, какие именно компании подписали необходимые документы о поставках голубого топлива из России, не сообщается.

При этом, напомним, накануне вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились продолжить обсуждение прямых поставок газа на территорию Украины лишь после новогодних праздников.

АС

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