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21 декабря 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Миллер, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что транзит российского газа через Украину при установлении конкурентного тарифа в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров, и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах.

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По словам Миллера, "Газпром" подпишет межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины" , а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.

Глава "Газпрома" уточнил, что "Нафтогаз" выступит компанией-организатором транзит газа, принимая на себя риски переходного периода. Также Миллер отметил, что стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.

В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон. Как сказал Миллер, с Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.