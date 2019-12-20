В России вырастут розничные цены на крепкий алкоголь

//Экономика 13+

20 декабря 2019, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года вырастут. Соответствующий приказ Минфин опубликовал в пятницу на федеральном портале проектов правовых актов.

МРЦ на водку увеличится на 7% - до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 рублей. Также повысится оптовая и закупочная цена у производителя - до 199 и 193 рублей соответственно.

Минимальная розничная цена на коньяк вырастет на 11,6% - до 433 рублей за полулитровую бутылку алкогольного напитка с текущих 388 рублей. Бренди подскочит в цене на 2,6% - до 315 рублей (с нынешних 307 рублей).

Отметим, другой приказ Минфина поднимает минимальные цены на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Это будет первое повышение с 2015 года, оно составит 16% (до 57 рублей за литр безводного спирта).