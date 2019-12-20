Россия, Украина и ЕК пришли к соглашению по транзиту газа

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20 декабря 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Российская Федерация, Украина и Европейская комиссия смогли достичь принципиального соглашения по транзиту газа. Об этом накануне сообщил журналистам вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Стороны смогли прийти к пониманию в решении газового вопроса по итогам переговоров, которые прошли в Берлине. В настоящий момент разработан проект будущего соглашения, который позже будет доработан.

Шефчович отметил, что достигнутые договоренности обсудят в столицах в пятницу, 20 декабря, а также назвал достигнутый прогресс "позитивными новостями" как для России и Украины, так и для Европы.

Встреча "Газпрома" и компании "Оператор ГТС Украины" пройдет в субботу. Новая же трехстороння консультация, по словам исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, ожидается до конца года.