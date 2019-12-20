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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Власти Германии назвали меры США против "Северного потока - 2" непонятными

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Германии назвали меры США против
флаг Германии, pixabay.com

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германии непонятны экстерриториальные санкции США, направленные, в частности, против газопровода "Северный поток - 2".

Деммер подчеркнула, что особенно непонятны такие меры Соединенных Штатов Америки ввиду вчерашних переговоров по транзиту газа через Украину.

Напомним, в Берлине в минувший четверг состоялись переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которых был создан проект будущего соглашения по газу. На итоговой пресс-конференции уточнялось, что стороны намерены 20 декабря согласовать пакетное соглашение с руководством государств.

ЕТ

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