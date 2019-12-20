Власти Германии назвали меры США против

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германии непонятны экстерриториальные санкции США, направленные, в частности, против газопровода "Северный поток - 2".

Деммер подчеркнула, что особенно непонятны такие меры Соединенных Штатов Америки ввиду вчерашних переговоров по транзиту газа через Украину.

Напомним, в Берлине в минувший четверг состоялись переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которых был создан проект будущего соглашения по газу. На итоговой пресс-конференции уточнялось, что стороны намерены 20 декабря согласовать пакетное соглашение с руководством государств.