Эксперт объяснил, почему богатеют олигархи, когда россияне продолжают беднеть

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19 декабря 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, почему российские олигархи продолжают богатеть, в то время как простой народ беднеет.

Делягин назвал современную Россию «раем для миллиардеров». По его словам, бизнесмены имеют связи, которые позволяют им влиять на финансовые рынки и успешно продвигать свой бизнес. «Ваш бизнес дорожает почти при любых обстоятельствах. Вы знаете, какие рынки будут расти, какие — падать, и на основе этого инвестируете с почти гарантированной прибыльностью», - сказал он.

Также эксперт добавил, что для изменения сложившейся ситуации в стране стоит ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, согласно которой чем богаче человек, тем больше налогов он платит.