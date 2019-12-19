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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Эксперт объяснил, почему богатеют олигархи, когда россияне продолжают беднеть

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Эксперт объяснил, почему богатеют олигархи, когда россияне продолжают беднеть
Фото: pixabay.com

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин объяснил, почему российские олигархи продолжают богатеть, в то время как простой народ беднеет.

Делягин назвал современную Россию «раем для миллиардеров». По его словам, бизнесмены имеют связи, которые позволяют им влиять на финансовые рынки и успешно продвигать свой бизнес. «Ваш бизнес дорожает почти при любых обстоятельствах. Вы знаете, какие рынки будут расти, какие — падать, и на основе этого инвестируете с почти гарантированной прибыльностью», - сказал он.

Также эксперт добавил, что для изменения сложившейся ситуации в стране стоит ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, согласно которой чем богаче человек, тем больше налогов он платит.

АБ

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