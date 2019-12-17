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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
газ, pixabay.com
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во вторник сделал важное заявление. По словам политика, трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии состоится 19 декабря.
 
Марош Шефчович подчеркнул, что с нетерпением ждет нового раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне.
 
Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в свою очередь прокомментировал процесс переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза". По его мнению, консультации идут хорошо, диалог между компаниями в настоящий момент является интенсивным, сообщает Радио Sputnik.
Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года.
ЕТ

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