Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря

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17 декабря 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

газ, pixabay.com

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во вторник сделал важное заявление. По словам политика, трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии состоится 19 декабря.

Марош Шефчович подчеркнул, что с нетерпением ждет нового раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в свою очередь прокомментировал процесс переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза". По его мнению, консультации идут хорошо, диалог между компаниями в настоящий момент является интенсивным, сообщает Радио Sputnik.

Напомним, действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года.