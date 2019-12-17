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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

При профицитном бюджете уровень жизни россиян вернулся к 2010 году

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

При профицитном бюджете уровень жизни россиян вернулся к 2010 году

Отечественная экономика сократилась на 20%. Восстановить уровень 2014 года не получится даже в течение ближайших пяти лет. Не восстановится и номинальный объём ВВП в твёрдой валюте.

В этом году объём ВВП составил более 1,6 триллиона долларов. Пять лет назад данный показатель был на 20% больше. Среди самых негативных причин ухудшающего положения можно назвать заморозку пенсий, рост налогов и другие факторы. Уровень жизни граждан сейчас вернулся к 2010 году. Но при этом бюджет России в настоящее время является профицитным. К том уже он имеет множество резервных фондов. В стране реализуются серьёзные проекты и стройки, которые через определённое время начинают приносить прибыль.

Пять лет назад россияне имели более высокую покупательную способность. Несмотря на негативные моменты, по сравнению с 2014 годом экономический уровень подрос на 2,7%. Оценку экономического положения затрудняет ещё и сложная методика подсчёта ВВП.

Министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что первую половину будущего года «страна уже потеряла». Потребительский спрос россиян упал до минимума. Такая тенденция сохранится и в следующем году.

ПВ

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