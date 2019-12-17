Налоги в диалоге

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17 декабря 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Роман Иванов

Руководитель Управления федеральной налоговой службы России по Волгоградской области Роман Иванов решился на публичный диалог и провел итоговую пресс-конференцию для региональных изданий. За последние несколько лет это первый разговор, в ходе которого волгоградские журналисты смогли задать свои вопросы главному налоговику области. Встреча состоялась по инициативе регионального отделения Союза журналистов.

«Аргументы недели» спросили Романа Иванова о самозанятых. Экономика региона меняется, действительность такова, что мы теряем промышленные гиганты, где была занята основная часть населения Волгограда. Замечательно, что люди проявляют инициативу и сами пытаются найти для себя работу. Но работа - источник дохода, и поэтому государство предъявляет требования по уплате налогов. Мы спросили главного налоговика области, насколько жёстко ФНС готова работать по взысканию налогов, и сколько по предварительным оценкам денег рассчитывают получить дополнительно в бюджет от самозанятых.

На что получили ответ: у налоговой нет задачи поймать за неуплату каждую бабушку, продающую петрушку, или студента, подрабатывающего репетиторством. Речь о тотальном карающем контроле, равно как и о цифрах планируемых сборов, не идет. Главная цель этого налога – возможность официальной легализации. Кроме морального спокойствия добросовестного налогоплательщика, для некоторых есть и материальная выгода. Так, если раньше собственник, сдающий квартиру в аренду, должен был платить 13%, то после регистрации, как самозанятый, только 4 или 6%. Новый режим налогообложения в прошлом году был введен в тестовом режиме в четырех субъектах РФ. А со следующего 2020 года – и в Волгоградской области. И у налоговой службы ни технологических, ни организационных проблем с введением этого налога нет.

В доказательство на пресс-конференции продемонстрировали анимационный ролик, рассказывающий о тех несложных шагах, которые нужно пройти, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого. Сделать это можно будет либо через специальное мобильное приложение, либо через личный кабинет УФНС, либо через один из аккредитованных банков. Причем, с помощью мобильного приложения «Мой налог» самозанятым можно будет взаимодействовать с налоговиками, не посещая налоговую. Вставать на учёт и сниматься с учёта, передавать суммы своего дохода за все периоды, корректировать их, узнавать сумму исчисленного налога и реквизиты для его уплаты, формировать и передавать чеки покупателям товаров, работ или услуг. Такая «умная налоговая» должна заработать и в Волгоградской области.

Другие вопросы касались самых разных аспектов. Например, спросили о результатах и выводах проверки, проводившейся в волгоградской УФНС. На что Роман Иванов ответил: «Результат таков, что я по-прежнему занимаю свою должность, равно, как и мои заместители тоже на своих местах». В общем, умеет главный налоговик находить дипломатичные ответы на неудобные вопросы.

Впрочем, пресс-конференция была итоговая, главное место в ней занимали годовые цифры и отчёты, поэтому ждать уж очень острых вопросов, как и сенсационных ответов, не следовало.

А предупреждая корреспондента одного из волгоградских интернет-изданий, собиравших вопросы читателей на своём сайте, Роман Иванов бодро ответил: «Вопросы на вашей страничке в Интернете видел. Спортом занимаюсь, в церковь хожу, не курю».

итоги 2019

За 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило всего 94,5 млрд. руб., дополнительно 1,3 млрд. руб.

НДФЛ – 32,3 млрд. руб. (+3,5 %),

Налог на прибыль – 22,6 млрд.руб.(+1%),

Налог на имущество – 8,1 млрд.руб. (-6,4 %),

УСН – 4,8 млрд.руб.(+12 %),

Земельный налог – 2,1 млрд.руб.(+6,5 %),

ЕНВД – 1 млрд.руб.(+3%),

Транспортный налог – 1,7 млрд.руб.(11,7 %)

По результатам декларационной кампании 2019 года:

Количество представленных деклараций 3-НДФЛ

148 353 шт. + 9 441 (+ 6,8%)

Заявленная сумма доходов

98,7 млрд. руб. + 23,6 млрд.руб.(+32 %)

Исчисленная сумма налога к уплате

953 млн.руб. +109 млн.руб. (+13%)

Количество «миллиардеров» - 5 человек.

Общая сумма дохода (без учета вычетов) – 30,5 млрд.руб. (+20,1 млрд.руб.),

Исчисленный к уплате налог – 381,5 млн.руб. (+ 73,5 млн. руб.).

Возвращено на расчетные счета юридических и физических лиц за 11 месяцев 2019 года:

2 657 млн.рублей – НДС по инвестиционным соглашениям,

3 257 млн.рублей (+15 %) - налог на доходы физических лиц.

Сумма заявленных имущественных вычетов по приобретению жилья за пять лет увеличилась в 1,5 раза и составила 19,5 млрд. руб.

На 01.12.2019 в налоговых органах региона состоит на учете более 100 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Доля компаний, осуществляющих деятельность на территории региона более пяти лет составляет 80 %.

Основные негативные факторы:

- несвоевременное перечисление налоговых платежей в бюджет Волгоградской области,

- отсутствие официально оформленных сотрудников,

- выплата заработной платы в конвертах.