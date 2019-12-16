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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Сенатор Пушков прокомментировал шутку Зеленского о газе

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Сенатор Пушков прокомментировал шутку Зеленского о газе
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал шутку президента Украины Владимира Зеленского о газе. Ранее Владимир Путин процитировал стишок Сергея Михалкова "А у нас в квартире газ, а у вас?".

Владимир Зеленский ответил своей шуткой: "А у нас газопровод. И в этом баланс". Алексей Пушков в свою очередь отметил, что у Украины действительно есть газопровод, однако без российского газа он довольно быстро превратится в старую и ненужную трубу.

"Украине жизненно важно сохранить газовый транзит", – подчеркнул российский сенатор.

ЕТ

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