Сенатор Пушков прокомментировал шутку Зеленского о газе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал шутку президента Украины Владимира Зеленского о газе. Ранее Владимир Путин процитировал стишок Сергея Михалкова "А у нас в квартире газ, а у вас?".
Владимир Зеленский ответил своей шуткой: "А у нас газопровод. И в этом баланс". Алексей Пушков в свою очередь отметил, что у Украины действительно есть газопровод, однако без российского газа он довольно быстро превратится в старую и ненужную трубу.
"Украине жизненно важно сохранить газовый транзит", – подчеркнул российский сенатор.