Сенатор Пушков прокомментировал шутку Зеленского о газе

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16 декабря 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал шутку президента Украины Владимира Зеленского о газе. Ранее Владимир Путин процитировал стишок Сергея Михалкова "А у нас в квартире газ, а у вас?".

Владимир Зеленский ответил своей шуткой: "А у нас газопровод. И в этом баланс". Алексей Пушков в свою очередь отметил, что у Украины действительно есть газопровод, однако без российского газа он довольно быстро превратится в старую и ненужную трубу.

"Украине жизненно важно сохранить газовый транзит", – подчеркнул российский сенатор.