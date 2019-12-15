Чем закончились переговоры РФ и Украины по транзиту газа?

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15 декабря 2019, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Представители "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры в Вене по транзиту газа. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook. В Вене начались переговоры России и Украины по транзиту газа

В минувшую пятницу на встрече глав организаций, продлившейся более четырех часов, основной темой стало продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года.

По словам Юрия Витренко, стороны смогли достичь предварительной договоренности, но о согласованном варианте соглашения речи пока не идет. Хотя ранее в Киеве заявляли, что 13 декабря - это "крайний срок".

Комментируя данную информация, в Госдуме отметили, что прогресс в переговорах стал возможен, так как Киев перестал "политизировать вопрос" по транзиту и перешел к "обсуждению рыночных отношений".