ТЛК «Южноуральский» будет сотрудничать с казахстанским предприятием

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16 октября 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

ТОО «СарыаркаАвтоПром» - казахстанский производитель комплектующих для легковых автомобилей. Дилерские центры предприятия представлены во всех регионах Республики Казахстан. 15 октября предприятие подписало соглашение о сотрудничестве с торгово-логистическим комплексом «Южноуральский».

Планируется, что ТЛК «Южноуральский» будет оказывать услуги по ввозу продукции «СарыаркаАвтоПром» на территорию России. Соглашение было подписано в рамках визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Республику Казахстан. Отметим, что в прошлом году товарооборот с Казахстаном составил порядка 1,8 миллиарда долларов США – это четверть внешнеторгового оборота Челябинской области.