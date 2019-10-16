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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Почему банки отказываются от доллара?

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Почему банки отказываются от доллара?
Фото: pixabay

Дедолларизацию давно предсказывают разные эксперты и пропагандисты, но, несмотря ни на что, роль доллара в мировой финансовой системе до сих пор очень велика.

​​Financial Times пишет о все более усиливающемся тренде в мировой экономике - глобальной дедолларизации.

Потребовались немалые усилия самих Соединенных Штатов и лично Дональда Трампа в последние годы, чтобы мировые центробанки начали постепенный, очень медленный, но все же пересмотр резервов, и явно не в пользу американской валюты.

«Последние данные МВФ о резервах центральных банков показывают незначительный сдвиг в сторону от доллара, который, по мнению аналитиков, может сигнализировать о переосмыслении политического риска, заложенного в американские активы», - предупреждает FT.

Как сообщает телеграм-канал "Экономика цифровой эры", центральные банки всего мира понемногу уменьшают свои вложения в американские ценные бумаги.

"Низкие процентные ставки по вкладам в валюте делают доллар неинтересным и для домохозяйств. Например, как мы писали ранее, в России даже обсуждают введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам юридических лиц, потому что банкам невыгодно работать с валютой в принципе", - сообщают авторы канала. 

bl

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