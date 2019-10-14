В компании Visa дали несколько советов, как защититься от кражи денег с карты

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14 октября 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко рассказала, что в России уровень мошенничества с банковскими картами является одним из самых низких в мире.

При этом она отметила, что банки уже научились защищать себя от злоумышленников, а потому действия мошенников по большей части направлены на владельцев карт, передаёт РИА Новости.

Нечипоренко посоветовала перезвонить в банк самостоятельно, если есть подозрение, что звонит мошенник. Она напомнила, что сотрудники банка не спрашивают номер карты и тем более CVC-код, указанный на оборотной стороне.

«Мы сами достаточно часто оставляем свои данные на сайтах мошенников. Например, мошеннические сайты используются для сбора данных о телефонах, о картах и о всей другой персональной информации и платежной информации», - сказала специалист.