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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В компании Visa дали несколько советов, как защититься от кражи денег с карты

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

В компании Visa дали несколько советов, как защититься от кражи денег с карты
Фото: pixabay.com

Начальник департамента управления рисками платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко рассказала, что в России уровень мошенничества с банковскими картами является одним из самых низких в мире.

При этом она отметила, что банки уже научились защищать себя от злоумышленников, а потому действия мошенников по большей части направлены на владельцев карт, передаёт РИА Новости.

Нечипоренко посоветовала перезвонить в банк самостоятельно, если есть подозрение, что звонит мошенник. Она напомнила, что сотрудники банка не спрашивают номер карты и тем более CVC-код, указанный на оборотной стороне.

«Мы сами достаточно часто оставляем свои данные на сайтах мошенников. Например, мошеннические сайты используются для сбора данных о телефонах, о картах и о всей другой персональной информации и платежной информации», - сказала специалист.

АБ

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