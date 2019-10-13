Власти Камчатки потеряли рейтинг на рыбе

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13 октября 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Камчатки провело акцию по бесплатной раздаче замороженной рыбы. Власти надеялись, что таким способом получится поднять свой рейтинг, однако вместо этого население стало ещё более недовольным.



Учитывая тот факт, что улов рыбы в регионе очень высок, было принято решение о раздаче нескольких сот тонн рыбы населению. Губернатор Владимир Илюхин использует различные пиар-компании для поднятия своего рейтинга. Стоит отметить, что по официальной статистике в регионе очень высокая заработная плата у людей. Несмотря на это, к удивлению властей, за бесплатной рыбой пришло очень много жителей. В большинстве это были пенсионеры. При раздаче рыбы произошла давка, несколько человек получили травмы. Некоторым пришлось вызывать скорую помощь.



Несмотря на то, что акция проходила несколько дней, очередей и беспорядков избежать не удалось. Для организации дисциплины даже были приглашены сотрудники полиции.



После того, как губернатор поднял своему политическому окружению заработную плату и пенсии, раздача рыбы выглядит на этом фоне как мелкая подачка народу. Власть региона получает очень высокое государственное жалование. Поэтому многие жители Камчатки не отнеслись с благодарностью к организованной акции по бесплатной раздаче замороженной рыбы.



