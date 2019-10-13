Как США России помогли

//Экономика 13+

13 октября 2019, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты из National Interest проанализировали некоторые поступки и решения американских властей и определили, какие из них, пусть и не специально, помогли укрепить экономику России.

В первую очередь на пользу Российской Федерации пошло решение США ввести санкции против Ирана и Венесуэлы. Таким образом бывшие партнеры этих стран, закупавшие там нефть, обратились к России в поисках чёрного золота из-за схожести производящегося в этих странах ресурса.

Также на пользу стране пошла торговая война между Америкой и Китаем, которая позволила России закрепиться на энергетическом рынке КНР.