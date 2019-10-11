Силуанов посоветовал студентам идти в бизнес

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11 октября 2019, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский министр финансов Антон Силуанов призвал студентов не искать временные подработки, а открывать свой бизнес. При этом он отметил, что при этом нельзя забывать про учебу.

По мнению Силуанова, современным студентам стоит попробовать себя в роли бизнесменов и во время обучения открыть собственный малый бизнес, передаёт RT. При этом он подчеркнул, что если подходить к этому творчески, то всё должно получиться.

«Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 2—3% хотят заниматься бизнесом... Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость», - сказал министр.