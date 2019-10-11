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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Минобороны Германии: остановить "Северный поток – 2" невозможно

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны Германии: остановить "Северный поток – 2" невозможно
фото: pixabay.com
Глава Министерства обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в пятницу, 11 октября, заявила, что остановить "Северный поток – 2" невозможно.
 
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что проект имеет крайне важное значение для немецкой энергетической безопасности, а также для диверсификации поставок газа. Издание Handelsblatt, ссылаясь на заявление министра, отмечает, что было бы нечестно создавать впечатление, что "Северный поток – 2" можно остановить, учитывая достигнутые договоренности.
 
Политик при этом отметила сложность данного проекта, однако добавила, что РФ зарекомендовала себя как надежный партнер.
ЕТ

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