Глава Министерства обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в пятницу, 11 октября, заявила, что остановить "Северный поток – 2" невозможно.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что проект имеет крайне важное значение для немецкой энергетической безопасности, а также для диверсификации поставок газа. Издание Handelsblatt , ссылаясь на заявление министра, отмечает, что было бы нечестно создавать впечатление, что "Северный поток – 2" можно остановить, учитывая достигнутые договоренности.

Политик при этом отметила сложность данного проекта, однако добавила, что РФ зарекомендовала себя как надежный партнер.