Польский валютный стратег предсказал курс рубля

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8 октября 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый считает, что к концу 2019 года курс рубля понизится на шесть процентов. По оценке самого точного прогнозиста будущего российской валюты, как называет Косатого издание Bloomberg, один доллар будет стоить до 69 рублей.

Ярослав Косатый ранее предсказал укрепление валюты в двух первых кварталах года - сообщает "Форбс". Косатый в настоящее время настроен более пессимистично. Основная причина такого прогноза Косатого — кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы США (ФРС). Аналитик полагает, что ведомство будет менее агрессивно снижать ключевую ставку, чем ожидалось. Из-за этого может сократиться спрос на высокодоходные активы.

Доллар по 69 рублей к концу года Косатый предсказывал еще в июле, но тогда причина была в политике уже российского Центробанка.