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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Россия подписала с Турцией соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Россия подписала с Турцией соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах
фото: pixabay.com

Власти России и Турции договорились о расчетах и платежах в национальных валютах. Соответствующее соглашение подписали первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

В российском Минфине сообщили, что подписанный Москвой и Анкарой документ направлен на "расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран".
По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов.

Как отметили в Минфине РФ, подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

ИЧ

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