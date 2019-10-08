Уральские аграрии рассказали депутату Госдумы о ходе уборочной кампании

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8 октября 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено Анатолием Литовченко

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко посетил Увельский район Челябинской области, и встретился с фермерами, ведущими сейчас уборку зерновых культур. Аграрии поделились с парламентарием своими проблемами, а он, в свою очередь, рассказал о готовящихся законопроектах, призванных улучшить положение фермеров.

Встреча прошла на территории крестьянского фермерского хозяйства Гаранина. Депутат смог самостоятельно попробовать принять участие в битве за урожай. Он поднялся в кабину комбайна, и проехал по полю несколько сотен метров. Парламентарий высоко оценил комбайн, который произведен на предприятии «Ростсельмаш». Он заявил: «Техника современная, что самое приятное, российская. Это не какой-то выставочный экспонат, а рабочая машина, которую могут позволить себе фермеры». Сами аграрии рассказали народному избраннику о ходе уборочных работ. По их словам, в этом году возникли некоторые трудности с уборкой. В середине сентября ураган сломал колосья на трети посевных площадей. Заметные сложности создают дожди, не давая планомерно собирать урожай. Но фермеры не унывают. Они надеются на улучшение погоды и уверяют, что в таком случае закончат уборочную страду всего за 10 дней.

Аграрии в свою очередь задали немало волнующих вопросов по целому ряду тем: энерготарифы, реализация выращенной продукции, субсидии и гранты сельхозпроизводителям. Анатолий Литовченко постарался ответить на всё это. В частности он поделился новостью, что уже подготовлен законопроект о льготах на тарифы, касающиеся энергоресурсов. Проектом запланировано существенное снижение тарифов в отношении фермерских хозяйств. «Фермерское движение идет в авангарде сельского малого и среднего предпринимательства. Именно малые предприятия создают большинство рабочих мест в сельских территориях», - заявил депутат.