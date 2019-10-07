В России могут повысить налоги на малый бизнес

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7 октября 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в ведомстве ежегодно проходит индексация с учетом динамики потребительских цен.

Согласно законопроекту, коэффициент-дефлятор для расчета ЕНВД может быть повышен с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предполагается увеличить с 1,317 до 1,382, а в случае с патентной системой он возрастет с 1,518 до 1,592, передаёт РИА Новости. При этом при расчете НДФЛ будет применяться коэффициент 1,813 вместо 1,729. В сумме все коэффициенты возрастут на 4,9%.