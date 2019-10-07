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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Глава Минэнерго Новак назвал "справедливую" цену на нефть

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минэнерго Новак назвал "справедливую" цену на нефть
фото: pixabay.com

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал справедливую цену нефти — 50 долларов за баррель.  По словам Новака, про 100 долларов за баррель можно забыть, бюджет в 2019 году сверстан исходя из цены 43−45 долларов за баррель.

В интервью агентству Reuters министр энергетики так и заявил: "Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50".

По видению Новака, в долгосрочной перспективе цены на "черное золото" будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель.

ИЧ

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