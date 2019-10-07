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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Экономист рассказал, что высокие зарплаты россиян не выгодны власти

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист рассказал, что высокие зарплаты россиян не выгодны власти
Фото: pixabay.com

Специалисты провели опрос и выяснили, что зарплата в 160 тысяч рублей в месяц может сделать счастливым среднестатистического гражданина России. Москвичам для комфортной жизни необходимо 212 тысяч рублей.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, что рост зарплаты населения не выгоден действующей власти: "Судить по нему [опросу] обо всех гражданах – это примерно как судить по выпускникам десяти высших вузов обо всей стране. На этом ресурсе люди ищут зарплату в Москве в среднем на 100 тысяч. И находят, что характерно. В разы повысить зарплату при сегодняшней экономической ситуации возможно. Но невозможно при сегодняшней социально-экономической политике".

АГ

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