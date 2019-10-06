//Экономика 13+

6 октября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Буквально несколько дней назад закончился форум Синергия в Санкт-Петербурге. Его можно назвать одним из самых ужасных и неорганизованных мероприятий.



Многих участников привлекла на форуме фигура Арнольда Шварценеггера. Наверное поэтому цены на форум были очень высокими. Несмотря на то, что их стоимость доходила до 80 тысяч рублей, многие попали на форум совершенно бесплатно, либо по цене, в несколько раз ниже заявленной. В билетах были указаны места, которые никто не соблюдал. Все садились там, где понравится. Стадион "Газпром-Арена" выглядел пустовато, так как был занят всего на 30%.



Организаторы не приложили усилий для того, чтобы соблюдать план мероприятия, программа периодически изменялась. Происходили регулярные задержки. Выступление Шварценеггера передвигали несколько раз из-за чего некоторые гости так и не увидели голливудского актёра.



Волонтёры не могли подсказать где располагается какой-либо зал, поэтому их присутствие было скорее для антуража, чем для пользы.



Чтобы понимать иностранных докладчиков, нужно было получить наушники с переводом, в которых практически ничего не было слышно.



Вечеринка, кстати, тоже не удалась. Пришлось долго стоять в гардеробе, добираться до обозначенного места. Большинство участников форума отметили, что та стоимость билета, которую просили организаторы мероприятия, не соответствовала его уровню. Несмотря на то, что для проведения форума государство выделило большие средства, надеясь привлечь внимание к развитию малого бизнеса, затраты себя не оправдали. А ведь этой Синергии выдали миллиард рублей на пиар малого бизнеса. Видимо, и его эффективность будет такая же.



