Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах России

//Экономика 13+

4 октября 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает распространить его на все субъекты РФ.

По словам Матвиенко, на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек. По словам спикера Совфеда, "специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя".

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых граждан стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах Российской Федерации: Москве, Московской, Калужской областях, а также в Татарстане.