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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах России

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает распространить его на все субъекты РФ.

По словам Матвиенко, на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек. По словам спикера Совфеда, "специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя".

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых граждан стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах Российской Федерации: Москве, Московской, Калужской областях, а также в Татарстане.

АС

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