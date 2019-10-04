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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Экономист: Почему беднеет средний класс в России

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист: Почему беднеет средний класс в России
Фото: pixabay.com

Реальные доходы среднего класса в России снижаются последние пять лет. В настоящий момент к этой категории граждан относят 38,2% людей. Отмечается, что только 7 процентов граждан отвечают всем параметрам для отнесения к среднему классу.

Экономист Сергей Хестанов уверен: цифра в 38 процентов является завышенной оценкой, как сообщает НСН. "Официального критерия, относящего человека к среднему классу, не существует, поэтому трактовать можно достаточно широко. В том же исследовании есть оценка в 7% - это гораздо более похоже на то, что наблюдается на практике", - добавил он.

АГ

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