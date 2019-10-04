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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Пушков высмеял намерение Польши отказаться от российского газа

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков высмеял намерение Польши отказаться от российского газа
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в пятницу высмеял намерение руководства Польши отказаться от российского газа.
 
Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter поздравил Польшу с тем, что страна планирует к 2022 году полностью отказаться от российского газа и заменить его на газ из Соединенных Штатов Америки и Катара.
 
В своем посте сенатор иронично заметил, что "газ из США, наверное, душистей". Политик также предположил, что мысль о независимости от РФ, вероятно, будет согревать руководство Польши долгими зимними вечерами. 
ЕТ

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