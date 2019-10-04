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4 октября 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Участник производственной площадки "Парус" территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае обвинил Корпорацию развития Дальнего Востока в срыве сроков создания инфраструктуры.

Представители резидента уверяют, что запуск предприятия находится под угрозой. Тогда, как "Дальстальиндустрия" выполнила все свои обязательства, обещанных инфраструктурных объектов они так и не дождались.

Между КРДВ и "Дальстальиндустрией" соглашение было заключено еще в марте прошлого года. Компания обязалась реализовать инвестпроект по производству металлоконструкций стоимостью около 200 миллионов рублей. Корпорация, в свою очередь, согласилась обеспечить промышленников инженерными сетями и другой инфраструктурой. "Дальстальиндустрия" свои обязательства выполнила, а КРДВ - нет.

- Корпорация провалила все сроки по созданию инженерных сетей на полгода. А по газу - основному компоненту нашего производства - отставание уже на год. Некоторые процессы были сделаны несвоевременно. Сейчас дотянут электричество, но если не будет газа, завод не заработает. Остается обращаться к президенту и спрашивать, почему мы сделали все, а обратно ничего не получили, - поделился генеральный директор завода "Дальстальиндустрия" Антон Силецкий.

На заводе "Дальстальиндустрия" планируется производить опоры и фундаменты для линий электропередач и другие конструкции из металла. Запланированная мощность предприятия - 10 тысяч тонн ежегодно. В настоящее время такая продукция закупается на западе страны, что значительно увеличивает ее стоимость для дальневосточников.