В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа

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4 октября 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Соответствующее заявление ранее сделал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Селезнев в беседе с RT отметил, что подобные заявления являются обычными для энергетического руководства страны, которое заинтересовано в изменении стоимости газа. По слова политика, альтернативные способы поставки газа в Польшу будут существенно дороже, однако Варшава намерена "выторговать" себе максимально выгодные условия. Валерий Селезнев выразил уверенность в том, что в перспективе долгих лет польская сторона не откажется от российского газа.