Утром в пятницу, 4 октября, в СМИ появилась информация о том, что у Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне страны.

Согласно последней информации газеты "Известия" , которая ссылается на источники, знакомые с процессом реализации проекта, одобрение строительства в настоящий момент затягивается на административном уровне.

Напомним, что Дания сейчас является единственной страной, которая не предоставила разрешение на прокладку труб. При этом газопровод "Северный поток –2" готов на 80 процентов, а строительство осуществляется согласно составленному графику.