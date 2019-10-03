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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Минфине предложили повысить цены на водку

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Минфине предложили повысить цены на водку

В Минфине предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк.

Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов: "Мы будем предлагать 230 [рублей], решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым]", - сказал Сазанов.

Глава департамента также сообщил, что минимальная розничная цена на коньяк может возрасти до 420–430 руб. Сазанов заявил, что стоимость качественного коньяка необходимо повысить, но 450 рублей - это чересчур.

АС

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