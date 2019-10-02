В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

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2 октября 2019, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Отмечается, что выплаты значительно превысят уровень ожидаемой инфляции. Россиянам не из чего откладывать себе на пенсию. Матвиенко оценила законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте

В ведомстве отметили, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6 процента (около 1 тыс.руб.). Это значительно превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года (прогноз - 3,8 процента).

Также дополняется, что с апреля следующего года правительство поднимет пенсию по государственному пенсионному обеспечению, это также касается социальной пенсии. По предварительным данным, на 7%.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко оставила отзыв о законопроекте о гарантированном пенсионном продукте, разработанном Минфином. По ее словам, у россиян недостаточно пенсионных накоплений.