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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Венесуэла произвела очередную выплату по долгу России в рублях

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве финансов РФ рассказали, что накануне Венесуэла осуществила очередную выплату по долгу перед Россией. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Плановая выплата по выданному Россией кредиту была произведена в российских рублях: "Мы такое право и такую возможность предоставляем всем дебиторам. Это их выбор", - сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Как отмечает издание РБК, боливарианская республика больше не может рассчитываться безналичными долларами из-за санкций Соединенных штатов Америки. Ранее предполагалось, что Каракас выплатит транш нефтью или золотом.

Сумма платежа при этом не уточняется. По словам Сторчака, обслуживание государственного долга Венесуэлы перед Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был совершен Каракасом в апреле текущего года.

АС

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