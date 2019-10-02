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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Как Россия накормила себя благодаря санкциям

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Мудрая политика импортозамещения дала аграриям исторический шанс накормить свою же страну, избежав конкуренции с шустрыми европейскими фермерами. Некоторые отрасли сегодня действительно растут ударными темпами. Но в целом никакого расцвета села не происходит как раз благодаря неудачным государственным подходам.

Из-за «оптимизации» медицины и образования жизнь в глубинке становится всё более экстремальной. А простые крестьяне отданы на растерзание агрохолдингам, тесно связанным с региональными элитами. Как следствие – уровень инвестиций в сельское хозяйство ниже средних показателей по стране. А федеральный центр не имеет ни сил, ни желания ситуацию менять, поскольку она приближает его мечту: вконец извести «нерентабельное» население провинций, сбросить с себя остатки хлопотных социальных обязательств, а урожаи собирать силами гастарбайтеров, которым не нужно ни школ, ни больниц.

По данным Росстата, в 2015 г. российский ВВП завалился на катастрофические 8%, но аграрный сектор вырос на 4%.  В сельском хозяйстве инвестиции чаще всего дают отдачу лишь через несколько лет, поэтому быстрый рост в 2014–2016 гг. – во многом результат прежних вложений. А после старта санкций и контрсанкций они предсказуемо стали снижаться: в 2014 г. инвестиции в аграрный сектор обвалились на 8%, в 2015 г. – ещё на 12%. С 2016 г. наметился небольшой рост, но это чаще всего бюджетные деньги: частника почему-то не слишком тянет к земле, а если и тянет, то только в определённые сектора.

Разгадка всех этих процессов не в импортозамещении, а в девальвации рубля. В 2014–2016 гг. российская валюта обвалилась к доллару США с 33 до 70 руб., подняв ценники на ввозимое продовольствие до небес. Продовольственный импорт крякнул с 43 до 27 млрд долларов за каких-то два года. Но нельзя не признать, что  импортозамещение часто приводило к снижению качества продовольствия.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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