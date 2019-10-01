В Челябинской области будут развивать систему внутриобластной кооперации

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1 октября 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Одна из главных задач возрождаемого министерства промышленности Челябинской области — развивать систему внутриобластной кооперации. Об этом изданию «Южноуральская панорама» рассказал региональный министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий.

В интервью он подчеркнул, что основная проблема южноуральских компании — поиск платежеспособных заказчиков.

- Это ключевая проблема, и когда мы говорим о локализации, областной кооперации, мы говорим об одном и том же — о том, как помочь предприятиям выпускать больше продукции, находить новые рынки, в том числе и экспортные, - сказал Павел Рыжий.

Он также отметил, что необходимо наладить диалог для конструктивного общения промышленников с региональным правительством.

- Крупный бизнес сегодня живет по принципу «мы справимся сами», на власть больше сориентирован средний и малый бизнес, потому господдержку ему оказывало министерство экономического развития Челябинской области. Эту ситуацию нужно менять и выстраивать диалог с бизнесом.

Полное интервью можно прочесть на сайте «Южноуральской панорамы».