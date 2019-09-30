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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин официально дал согласие на внесение поправок в Налоговый кодекс РФ для соответствия новому закону, разделивших всех дачников дачников на садоводов и огородников. 

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Напомним, с 1 января 2019 года те из дачников, кто ведет садовое или огородное хозяйство, не вступая в товарищество, должны платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капремонт. Размер данной платы за один год равен сумме ежегодного размера взносов членов товарищества.

Согласно же пункту 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, взносы участников некоммерческих организаций, к которым относятся в том числе садоводческое и огородническое некоммерческие товарищества, не учитываются при определении базы по налогу на прибыль этих организаций, сообщает "Российская газета".

В связи с этим было принято решение распространить налоговые льготы также и на платежи, которые осуществляются гражданами, ведущими садоводство или огородничество индивидуально. Соответствующие платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садоводческих или огороднических товариществ.

АС

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