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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Россиянам предрекли рост доходов до конца года

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии должны вырасти.

"У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 1", сообщает агентство ТАСС.

Таким образом, по его словам, реальные располагаемые доходы граждан страны во втором полугодии вырастут на 1 процент в годовом выражении, а в планах министерства темп роста может составить 2 процента в год.

АС

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