Путин освободил от НДФЛ студентов и пострадавших в ЧС

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29 сентября 2019, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных некоторыми категориями граждан.

Отныне не облагается налогом на доходы физических лиц материальная помощь студентам и аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистент-стажерам, отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, господин Путин освободил от уплаты подоходного налога пострадавших в ЧС граждан. От НДФЛ также освобождают доходы россиян, которые предоставляют пострадавшим при ЧС жилье на условиях аренды за счет бюджета РФ.